ناجلزمان: نستحق التعادل مع سالزبورج

الخميس، 17 فبراير 2022 - 14:39

كتب : FilGoal

لاعبو بايرن ميونيخ يحتفلون بالفوز على أوجسبورج

يؤمن يوليان ناجلزمان المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني بأن فريقه يستحق التعادل مع ريد بول سالزبورج النمساوي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأحبط بايرن مفاجأة فريق سالزبورج الذي كاد أن يخطف فوزا تاريخيا أمام العملاق الألماني، وتعادل معه في الوقت القاتل بهدف لكل فريق.

وقال ناجلزمان في تصريحات نشرها موقع ناديه: "في الشوط الثاني قدمنا أداء أفضل مما قدمناه ضد بوخوم في المباراة التي خسرناها قبل أيام".

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وأضاف "بينما في الشوط الأول فقدنا الكرة كثيرا. ولم يكن دفاعنا رائعا خاصة في لقطة الهدف الذي استقبلناه".

وأكمل "كان هدف التعادل في النهاية مستحقا، لأننا هاجمنا سالزبورج بلا هوادة ودافعنا بمخاطرة أكبر ولعبنا بشكل جيد للغاية في الشوط الثاني".

بعد الهدف المفاجئ لتشوكوبويكي جونيور آدمو في شباك بايرن، اندفع العملاق الألماني للهجوم في محاولة لإحراز التعادل، لكن حارس ودفاع سالزبورج لم يسمحا بذلك.

وفي الوقت القاتل وعندما ظن الجميع أن المباراة سنتهي بفوز سالزبورج، نجح الفرنسي كينجيسلي كومان في تسجيل هدف تعادل بايرن ميونيخ في الدقيقة 89.

لتؤجل مواجهة الحسم بين الفريقين إلى لقاء الإياب في ميونيخ.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين في ملعب أليانز أرينا يوم 8 مارس المقبل.

ويشارك الفريق النمساوي لأول مرة في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ سالزبورج
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