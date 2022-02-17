خبر في الجول – فيفا يرفض قيد أحمد عيد مع الزمالك.. وخطوة من اللاعب

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قيد أحمد عيد ظهير الزمالك الأيمن، ضمن صفوف الأبيض في الوقت الحالي.

أحمد عيد النادي : الزمالك الزمالك

وكان عيد قد قطع إعارته لدى الإسماعيلي في يناير الماضي، وعاد للزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن اتحاد الكرة خاطب فيفا لقيد عيد، إلا أن فيفا رد بعدم قيد اللاعب بسبب قرار منع القيد المطبق على الزمالك.

وتواصل FilGoal.com مع مصدر مقرب من اللاعب والذي قال: "أحمد عيد يبحث عن إعارة في إحدى الدوريات المفتوح فيها القيد في الوقت الحالي بدلا من الانتظار لنهاية الموسم دون لعب مع الزمالك".

وشارك اللاعب صاحب الـ21 عاما مع الدراويش في ثلاث مباريات بالدوري أمام الأهلي والبنك الأهلي والمقاولون.

ولم يسجل أحمد عيد أو يصنع أي هدف مع الدراويش.

وشارك أحمد عيد مع الزمالك في 22 مباراة صنع خلالهم هدفا وحيدا.