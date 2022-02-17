إنفانتينو يهنئ الخطيب ببرونزية كأس العالم.. وإشادة بجمهور الأهلي

تلقى محمود الخطيب رئيس الأهلي تهنئة من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمناسبة حصول الفريق على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية التي جرت فعالياتها بالإمارات خلال الأسبوعين الماضيين.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، جاء نص الخطاب "أود أن أتقدم لكم بالتهنئة مرة أخرى بمناسبة فوز ناديكم بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية، وهو إنجاز جديد لكم، وأنا أرسل لك هذه الرسالة للإشادة بكل من ساهم في تحقيق هذا الانتصار، سواء كانوا لاعبين أو الجهاز الفني والإداري والطبي".

وأضاف "يسعدني أيضا الإشادة بجماهيركم الرائعة التي تواجدت في هذه البطولة. ولا شك أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة العمل الشاق والاحترافية والاهتمام بكافة التفاصيل، بالإضافة إلى الحب والشغف تجاه لعبة كرة القدم. كل هذه الأشياء تبشر بمستقبل مشرق لفريقكم، وبكل تأكيد سوف تفتح الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل. أتمنى لك كل الخير. وأتطلع لمقابلتك مرة أخرى قريبا".

واحتل الأهلي المركز الثالث في مونديال الأندية، للمرة الثانية على التوالي بعدما فاز على الهلال السعودي برباعية دون رد.

وبدأ الأهلي مسيرته في كأس العالم للأندية بالفوز على مونتيري المكسيكي بهدف محمد هاني، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام بالميراس البرازيلي.