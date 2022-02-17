رغم الخماسية خارج ملعبه.. محرز: لن نتهاون في لقاء الإياب أمام لشبونة

الخميس، 17 فبراير 2022 - 12:51

كتب : FilGoal

رياض محرز - فيل فودين - مانشستر سيتي ضد لشبونة

شدد رياض محرز نجم مانشستر سيتي على أن فريقه لن يتهاون في لقاء الإياب أمام سبورتنج لشبونة رغم فوزه بخماسية نظيفة خارج ملعبه.

وحقق سيتي أكبر انتصاراته في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا طوال تاريخه حين دك سبورتنج لشبونة بخماسية كاملة في ذهاب ثمن النهائي.

وقال محرز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لدينا ضغوط في كل مباراة، لكننا لا نفكر كثيرا في ذلك".

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وأضاف "الفوز بدوري أبطال أوروبا بعيد الآن، ننظر للأمر مباراة تلو الأخرى".

وتابع الدولي الجزائري "دوري الأبطال ليس سهلا أبدا والجودة أعلى، خاصة في مباريات خروج المغلوب".

وأكمل "لعبنا لقاء الذهاب بتركيز كبير، لكن لا تزال هناك مباراة أخرى نلعبها وهذا الموسم في دوري الأبطال لا توجد قاعدة الأهداف خارج الأرض، الأمر ليس كما كان من قبل".

وواصل "في المباراة القادمة على أرضنا سيكون لدينا نفس التركيز ونفس طريقة اللعب والهدف. سنحاول الفوز مرة أخرى. دوري ابطال اوروبا ليس سهلا ولا يشبه الدوري".

وتقام مباراة الإياب الشهر المقبل على ملعب الاتحاد.

وأتم محرز "حان الوقت الآن للتركيز على الدوري الإنجليزي ومحاولة لعب مباراة جيدة ضد توتنام".

بهدفه في لشبونة رفع قائد الجزائر رصيده من الأهداف مع سيتي هذا الموسم إلى 17 هدفا في كل المسابقات.

علما بأنه سجل في 8 مباريات من آخر 9 لعبها مع الفريق السماوي.

مانشستر سيتي رياض محرز سبورتنج لشبونة
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