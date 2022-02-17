سباليتي: مواجهة برشلونة هي مباراة الأحلام التي يريد نابولي الفوز بها

الخميس، 17 فبراير 2022 - 12:42

كتب : FilGoal

لاعبو نابولي يحتفلون بالفوز على ليستر سيتي

يسعى لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق نابولي أن يستمتع بمباراة الأحلام ضد برشلونة في كامب نو.

ويحل نابولي ضيفا على برشلونة في كامب نو في ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

ولا يزال هناك شكوك بشأن مشاركة الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين.

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وقال سباليتي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "إصابة أوسيمين ليست مشكلة عضلية ولكن كان يعاني من تورم بسيط في الركبة، لذا قررنا إراحته من التدريبات".

وعن مباراة برشلونة أوضح "يجب أن نحاول دائما أن نكون نابولي ونقدم أفضل ما لدينا، نعرف نقاط قوتنا وما يجب أن نعتمد عليه".

وأضاف سباليتي "تصبح عظيما فقط بمطاردة الانتصار في كل منافسة وضد كل خصم، وإذا كان طموحنا الوصول لأبعد نقطة يجب أن نكون مستعدين لأي منافس".

وتابع المدير الفني لنابولي "ستكون هناك لحظات بالتأكيد يتعين عليك فيها الدفاع وأخرى يجب أن تحقق الاستفادة القصوى من فرصنا في الهجوم".

وشدد سباليتي "هذه مباريات أحلام، عليك أن تستمتع بها وتختبر نفسك لترى شخصيتك وتصل لأعلى مستوى في كرة القدم".

وواصل "إذا بدأنا في التفكير في تاريخ النادي والملعب فهناك خطر التعرض للترهيب، لذلك الأفضل التركيز على أنفسنا".

واختتم تصريحاته "تشافي كان بالفعل خبيرا في كرة القدم كلاعب ومن الطبيعي أن يكون مدربا، ضموا مزيد من اللاعبين لم يتوقعهم أحد ويمكنهم من إحداث الفارق".

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