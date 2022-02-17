وفاة أحمد مصطفى "أبو الأشبال" نجم الزمالك السابق

الخميس، 17 فبراير 2022 - 12:09

كتب : FilGoal

أحمد مصطفى

توفي أحمد مصطفى نجم الزمالك السابق عن عمر يناهز 81 عاما.

ولعب مصطفى طوال مشواره الكروي مع نادي الزمالك، ومثل منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 1962 وأولمبياد 1964 .

ولُقب مصطفى بـ "أبو الأشبال"، كونه صاحب أيادي بيضاء على الكثير من ناشئي نادي الزمالك.

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وشغل مصطفى منصب رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك لفترة طويلة.

وتنعي أسرة عمل FilGoal.com الفقيد الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يلهم أهله وأحبائه الصبر والسلوان.

الزمالك أحمد مصطفى
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