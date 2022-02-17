فيدال: اتفق مع كلوب.. هذه مباراة دوري أبطال أوروبا التي أفضلها

الخميس، 17 فبراير 2022 - 12:08

كتب : FilGoal

أرتورو فيدال - إنتر

اتفق أرتورو فيدال لاعب وسط إنتر مع يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على أن المواجهة بين الفريق من النوع الذي يفضله لاعب إنتر.

ونجح ليفربول في خطف الفوز من إنتر على ملعب الأخير بهدفين دون مقابل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فيدال على أمازون برايم إيطاليا: "اتفق مع يورجن كلوب وهو أحد أفضل المدربين في العالم".

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وأضاف "هذه هي مباريات دوري أبطال أوروبا التي أفضلها والتي اعتدت على خوضها في السنوات الأخيرة".

وتابع فيدال "كلوب يعرف كرة القدم وكيف تطورت مسيرتي واتفق مع تصريحاته".

وكشف النجم التشيلي "صحيح أنني لعب العديد من مباريات دوري أبطال أوروبا على أعلى مستوى، وهذه أهم مباراة لعبتها مع إنتر في العامين الذين قضيتهما مع الفريق".

ويحتاج إنتر للفوز بفارق ثلاثة أهداف على ليفربول في ملعب أنفيلد في لقاء الإياب من أجل التأهل، أو الفوز بفارق هدفين وخوض شوطين إضافيين بعد إلغاء قاعدة الهدف بهدفين في حالة التعادل.

وعن إمكانية معانا ليفربول من نقاط ضعف قال فيدال: "نحن نأمل ذلك في لقاء الإياب".

واختتم فيدال تصريحاته "نحن نعلم أننا بحاجة إلى الأداء المثالي للحصول على نتيجة جيدة وإعداد مباراة إياب قوية".

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