مرتجي: الأهلي وُلد ليكون رقم 1.. أثبتنا في كأس العالم أنه لا فارق بين أساسي واحتياطي

يرى خالد مرتجي أمين صندوق مجلس إدارة الأهلي أن النادي وُلد من أجل أن يكون على القمة.

وأشار مرتجي إلى أن تحقيق الأهلي لبرونزية كأس العالم للأندية في ظل الظروف الصعبة أثبت أنه لا فارق بين أساسي واحتياطي في الفريق.

وقال خالد مرتجي عبر إذاعة شعبي إف إم: "الأهلي وُلد ليكون رقم 1، النادي غني بلاعبيه وكل من يرتدي قميصه يريد إسعاد الجماهير".

وأضاف "الفوز بالميدالية إنجاز تحقق وسط الصعوبات وغياب لاعبين أساسيين، الأهلي بمن حضر ويملك أعظم لاعبين في إفريقيا سواء أساسيا أو احتياطيا".

وتابع "الأهلي لديه فريقين، لا فارق بين أساسي واحتياطي وهو ما أثبتناه في كأس العالم للأندية".

وكشف مرتجي "الكل اندهش مما فعله الأهلي بدءا من جياني إنفانتينو رئيس فيفا وكل الفرق المشاركة في البطولة".

وواصل "جمهور الأهلي هو الدرع والسيف وعجلة الدفع التي تحفزنا لتحقيق الإنجازات".

وبالحديث عن مواجهة الهلال أوضح "بداية مشوار إفريقي جديد وكل المباريات صعبة، كل من يواجه الأهلي يريد الفوز لأنها بالنسبة له بطولة".

واختتم خالد مرتجي تصريحاته "كل مباريات الدوري أيضا صعبة، وأكرر ما قلته الأهلي هدفه أن يكون رقم 1".