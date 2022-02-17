موعد مباريات الخميس 17 فبراير 2022.. مواجهة في الدوري المصري وبرشلونة ضد نابولي

الخميس، 17 فبراير 2022 - 10:40

كتب : FilGoal

فريق برشلونة

يشهد اليوم الخميس عددا من المباريات في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية.

ويلعب برشلونة أولى مبارياته في مسابقة الدوري الأوروبي.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا.

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الدوري المصري

يلعب المصري البورسعيدي أمام سيراميكا كليوباترا في الخامسة والنصف من مساء اليوم.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الأوروبي

تنطلق مباريات دور الـ32 من المسابقة، ويشهد اليوم الخميس مواجهات الذهاب.

ويستضيف برشلونة فريق نابولي في الثامنة إلا ربع مساء.

وفي نفس التوقيت يستضيف دورتموند فريق جلاسجو رينجرز.

أما إشبيلية فيستضيف دينامو زغرب في العاشرة مساء، وفي نفس التوقيت يحل لاتسيو ضيفا على بورتو.

وأخيرا يحل ريال سوسيداد ضيفا على لايبزيج في العاشرة مساء.

الدرجة الثانية

تقام مباريات الجولة 19 من مجموعة بحري في الدرجة الثانية في الساعة 2:30 عصرا.

الدوري السعودي

يلعب مصطفى فتحي مع فريقه التعاون أمام اتحاد جدة في الخامسة والنصف وخمس دقائق.

ويغيب عن اتحاد جدة المحترف المصري أحمد حجازي بسبب الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب.

الدوري الأوروبي الدوري المصري برشلونة المصري
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