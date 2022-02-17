أبو جبل: لا وكيل لي في مصر سوى أخي

الخميس، 17 فبراير 2022 - 10:39

كتب : FilGoal

سموحة - الزمالك

شدد محمد أبو جبل حارس الزمالك أنه لا يوجد له وكيل في مصر، سوى أخيه مصطفى أبو جبل.

محمد أبو جبل

النادي : الزمالك

الزمالك

وكتب أبو جبل عبر إنستاجرام: "لا يوجد لي وكيل لاعبين في مصر غير أخي مصطفى أبو جبل".

وأكمل "وكل ما يقال على لسان وكلاء عن العروض ما هو إلا اجتهاد منهم ولم أتواصل مع أي وكيل مصري".

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وكان وكيل اللاعبين سيد مرعي قد صرح بخصوص رغبة استمرار أبو جبل في الزمالك، ووجود بعض العروض الخارجية.

وينتهي تعاقد أبو جبل البالغ من العمر 33 عاما مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

أبو جبل بدأ مسيرته مع إنبي قبل أن ينضم للزمالك عام 2013، ثم رحل عن القلعة البيضاء وانتقل إلى سموحة عام 2017، وعاد مرة أخرى للفريق الأبيض في 2019.

ومع الزمالك فاز أبو جبل بالدوري المصري مرتين وكأس مصر 4 مرات والكونفدرالية الإفريقية مرة والسوبر الإفريقي مرة والسوبر المصري مرة.

ويلعب الزمالك يوم السبت المقبل ضد ساجرادا الأنجولي، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

محمد أبو جبل الزمالك
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