كلوب: هذا سبب استبدال جوتا.. والقواعد التحكيمية ستقتلني يوما ما

الخميس، 17 فبراير 2022 - 00:34

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول سبب استبدال ديوجو جوتا بين شوطي مباراة الفريق ضد إنتر ميلان.

وفاز ليفربول يوم الأربعاء على مضيفه إنتر ميلان بهدفين دون رد في ملعب جوزيبي مياتزا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث كلوب عقب المباراة لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية عقب المباراة قائلا: "ديوجو تعرض لالتواء في كاحلة وكان يستطيع اللعب على تلك الإصابة وهذه كانت أنباء جيدة".

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واستدرك "لكننا قررنا إجراء التبديل".

وعن المباراة قال: "لم ننه المواقف بشكل جيد والحكام نسوا في بعض الأحيان رفع راية التسلل في مواقف واضحة كليا، تلك القواعد ستقتلني يوما ما".

وأردف "لم يكن الأداء رائعا اليوم ولكنه كان كافيا لتسجيل هدفين جميلين، وأنا سعيد حقا".

وأتم "كانت مباراة بدنية من الطراز الأول وتعين علينا البحث عن طريقة للعب جيدا، بدأنا بشكل جيد ولكننا لم ندافع أمامهم بشكل مميز وفي تلك المباريات يجب أن تحتفظ بالكرة لأطول فترة ممكنة ولكننا لم نقم بهذا بشكل كاف".

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