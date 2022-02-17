عودة الملك.. صلاح وفيرمينو يعاقبان إنتر على إهدار الفرص ويخطفان الفوز لليفربول

أهدر إنتر ميلان كل الفرص ولم يستغل سيطرته على مباراته مع ليفربول فعاقبه الفريق الإنجليزي بقوة.

وفاز ليفربول يوم الأربعاء على مضيفه إنتر ميلان بهدفين دون رد في ملعب جوزيبي مياتزا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

افتتح روبرتو فيرمينو أهداف المباراة في الدقيقة 75.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 83.

وستقام مباراة الإياب في ملعب أنفيلد في الثامن من شهر مارس المقبل.

وأصبح هدف صلاح هو الأول له مع ليفربول بعد عودته للمشاركة مع الفريق في المباريات بعد كأس أمم إفريقيا 2021.

وشارك صلاح في مباراتين مع ليفربول قبل مواجهة إنتر ولم يسجل أو يصنع خلالهما أي هدف قبل أن يُجهز على إنتر اليوم.

وأصبح صلاح ثاني لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل هدفا في شباك فريقي مدينة ميلانو بشقيها إنتر وميلان في الموسم ذاته بعد الإنجليزي بيتر كراوتش مع توتنام في موسم 2010-2011.

وأهدر إنتر كل الفرص بعدما فرض سيطرته على اللقاء لكنه لم يسدد تسديدة ناجحة على مرمى ليفربول ليستغل الأخير الأمر وفاز بتصويبتين فقط على مرمى سمير هاندانوفيتش.

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بضغط من قبل إنتر وأطلق لاوتارو مارتينيز تسديدة قوية مرت بجوار مرمى أليسون بقليل.

ورد عليه تياجو ألكانتارا بتسديدة على الطائر من على حدود منطقة الجزاء ولكنها مرت أعلى المرمى بقليل لتضيع فرصة هدف محقق للريدز.

ولاحت أخطر فرص اللقاء حتى ذلك الوقت لهاكان تشالهان أوجلو بعد تسديدة من اللاعب التركي لكنها ارتطمت بعارضة مرمى ليفربول.

وكاد ساديو ماني يسجل هدفا رائعا بركلة خلفية مزدوجة لكن كرته ارتطمت في الشباك من الخارج.

وحول ميلان سكرينيار عرضية برأسية لكنها ذهبت لخارج الملعب.

وفي الشوط الثاني ضغط إنتر بكل قوة بحثا عن الهدف الأول وسط تراجع في أداء من ليفربول.

وسجل إدين دجيكو هدفا لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على مهاجم إنتر.

وفي الدقيقة 75 حصل ليفربول على ركلة ركنية من الناحية اليمنى أرسلها أندرو روبرتسون وحولها فيرمينو برأسية في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لليفربول.

وكاد إنتر يدرك التعادل من هجمة مرتدة سريعة أنهاها إيفان بيريسيتش بتسديدة قوية للغاية لكنها مرت أعلى المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 83 فشل دفاع إنتر في تشتيت الكرة وسدد صلاح الكرة بقوة بيسراه من داخل منطقة الجزاء وارتطمت بقدم بيريسيتش وسكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لليفربول.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بهدفين دون رد.