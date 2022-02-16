الحسم في ألمانيا.. بايرن يحبط مفاجأة سالزبورج ويتعادل في الوقت القاتل

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 23:58

كتب : عمرو عبد المنعم

سالزبورج ضد بايرن ميونيخ

أحبط بايرن ميونيخ مفاجأة فريق ريد بول سالزبورج النمساوي الذي كاد أن يخطف فوزا تاريخيا أمام العملاق الألماني، وتعادل معه في الوقت القاتل بهدف لكل فريق في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويشارك الفريق النمساوي لأول مرة في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين في ملعب أليانز أرينا يوم 8 مارس المقبل.

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وصف المباراة

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بدأ بايرن المباراة بتشكيل يخلو من مانويل نوير المصاب، وأيضا كل من ليون جروتسيكا وألفونسو دايفز وجمال موسيالا.

وتلقى سالزبورج ضربة في بداية المباراة بعدما تعرض اللاعب أوكافور للإصابة وشارك بدلا منه تشوكوبويكي أدامو في الدقيقة 12.

لكن اللاعب البديل كان له التأثير الأبرز في المباراة وسجل هدف تقدم سالزبورج في الدقيقة 21 بتسديدة مباشرة من أمام منطقة الجزاء سكنت شباك أولريتش.

بعد الهدف المفاجئ في شباك بايرن، اندفع العملاق الألماني للهجوم في محاولة لإحراز التعادل، لكن حارس ودفاع سالزبورج لم يسمحا بذلك.

وفي الوقت القاتل وعندما ظن الجميع أن المباراة سنتهي بفوز سالزبورج، نجح الفرنسي كينجيسلي كومان في تسجيل هدف تعادل بايرن ميونيخ في الدقيقة 89.

لتؤجل مواجهة الحسم بين الفريقين إلى لقاء الإياب في ميونيخ.

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