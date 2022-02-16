لاليجا تفتتح مطعم TwentyNine الأول في مدريد بالتعاون مع أرامارك

وقّعت "لاليجا" مع شركة Aramark العالمية الرائدة في مجال الخدمات الغذائية، اتفاقية تعاون لافتتاح مطعم LaLiga TwentyNine في مدريد، وهو الأول في العاصمة الإسبانية المخصص للمنافسة.

تضافرت جهود العلامتين التجاريتين لمواصلة توسيع مفهوم المقهى الرياضي، الذي يجمع بين فن الطهي والترفيه والرياضة في نفس المكان، من خلال اقتراح مبتكر لجميع عشاق الرياضة.

يقع المطعم في Gran Vía، على مستوى الشارع وفي المركز العصبي للعاصمة، يخطط المطعم لفتح أبوابه في الربيع، بسعة لأكثر من 180 شخصًا ومساحة تزيد عن 600 متر مربع. سيستمتع الزوار بتجربة تذوق وترفيه غامرة، مع كل إثارة لاليجا كخلفية.

وصرّح خايمي ثيباوت رئيس شركة أرامارك إسبانيا: "إنه لشرف عظيم لأرامارك أن نكون قادرين على التحالف مع علامة تجارية مرجعية عالمية مثل لاليجا للترويج لمساحة فريدة ومبتكرة، يمكننا من خلالها توفير خدمات المطاعم لدينا لجميع عشاق كرة القدم. إنها فرصة رائعة لشركة Aramark لتعزيز التزامها بقطاع الترفيه والرياضة، وتعزيز ريادتها في هذا المجال الاستراتيجي".

من جانبه، يشير أوسكار مايو، الرئيس التنفيذي لـ لاليجا: "أحدثت LaLiga TwentyNine ثورة في مفهوم المقهى الرياضي، ومع أول مطعم في مدريد، نتخذ خطوة عملاقة إلى الأمام في هذه العملية. بالإضافة إلى ذلك، نقوم بذلك جنبًا إلى جنب مع شركة Aramark، وهي شركة مرجعية تمامًا في قطاع المطاعم، لذلك نعتقد أنها ستحقق نجاحًا كاملاً".

وسيكون مطعم LaLiga TwentyNine في مدريد، والذي يشير اسمه إلى العام الذي لُعبت فيه النسخة الأولى من الليجا (1929)، هو المطعم الثاني في العالم المخصص لـ LaLiga، بعد افتتاح مطعم TwentyNine في بورت أفينتورا في منتصف ديسمبر 2021. سيتم تجهيز موقع Gran Vía بأحدث التقنيات لتقديم أفضل تجربة، وسيكون به شاشات متعددة لتتمكن من متابعة المسابقات الرياضية مباشرة.

بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي المطعم على مساحات عرض بها الجوائز والقمصان وغيرها من تذكارات LaLiga Santander وLaLiga SmartBank. سيكون لعشاق الرياضات الإلكترونية أيضًا منطقة eLaLiga Santander حيث يمكنهم التحدي والاستمتاع مع لاعبين آخرين ، شخصيًا وعبر الإنترنت.