يخسرون من الكل إلا أتليتكو مدريد.. ليفانتي يحقق فوزه الثاني في الموسم

خطف ليفانتي ثاني انتصاراته في الدوري الإسباني هذا الموسم بتحقيق الفوز على أتليتكو مدريد بهدف دون مقابل.

وسجل جونزالو ميليرو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 54 ليحقق ليفانتي ثاني فوز في الدوري بعد 24 مباراة وهو الفوز الثاني في أخر خمس مباريات.

وحقق ليفانتي أول فوز له خارج ملعبه هذا الموسم بعد أن كان قد خسر في أخر ثماني مباريات خارج ملعبه.

ورغم الفوز يتذيل ليفانتي الترتيب برصيد 14 نقطة بينما تجمد رصيد أتليتكو مدريد عند 39 نقطة في المركز الخامس.

وسيطر ليفانتي على الكرة في الشوط الأول ولكن انتهى سلبيا بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني خطف ميليرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54 بتسديدة رائعة ارتطمت بيد أوبلاك وسكنت الشباك.

وتراجع فريق ليفانتي بالكامل للدفاع معتمدا على الهجمات المرتدة بينما سيطر أتليتكو مدريد على الكرة بحثا عن التعادل.

وبلغت الإثارة ذروتها في الوقت بدل من الضائع والذي احتسبه حكم اللقاء بـ 7 دقائق.

وسجل أنخيل كوريا هدف التعادل لأتليتكو مدريد في الدقيقة 96 قبل أن يتم إلغائه بسبب خطأ على لاعب أتليتكو.

وبعد دقيقة كاد مالسا أن يسجل من منتصف الملعب بتسديدة قوية ولكن ارتطمت بالعارضة.

وخرج أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد في الكرة الأخيرة بحثا عن التعادل وحول عرضية فريقه برأسية رائعة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لليفانتي.

وحقق ليفانتي أول فوز له خارج ملعبه هذا الموسم بعد أن كان قد خسر في أخر ثماني مباريات خارج ملعبه.

ولم يتعرض ليفانتي للخسارة أمام أتليتكو مدريد للمباراة الرابعة على التوالي بتحقيق فوزين وتعادلين.

كما حافظ ليفانتي على نظافة شباكه خارج ملعبه للمرة الأولى هذا الموسم.