عبد الفتاح يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف طاقم حكام مباراة سموحة والزمالك

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 22:12

كتب : أحمد الخولي

سموحة - الزمالك

نفى عصام عبد الفتاح حقيقة الأنباء التي تشير إلى إيقاف طاقم حكام مباراة سموحة والزمالك في الجولة التاسعة من الدوري.

وقال عبد الفتاح لـ FilGoal.com: "أتعجب من الإعلام الملون الذي يروج لأكاذيب وشائعات لا أساس لها من الصحة".

وأكمل "يقولون إنني قررت إيقاف الحكام بسبب عدم احتساب هدف يوسف إبراهيم (أوباما)، أؤكد مجددا أن قرار الحكام بإلغاء الهدف أكدته كل الفقرات التحكيمية ولا جدال فيه، وقرارات الحكام خلال المباراة صحيحة وسليمة".

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وقاد المباراة تحكيميا أحمد الغندور وعاونه كل من هاني خيري ومحمد لطفي، ومحمد سلامة حكم فيديو وسامي هلهل مساعدا له.

وألغت تقنية الفيديو هدفا لأوباما في الشوط الأول من المباراة بداع التسلل.

تغلب سموحة على الزمالك بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وحقق بذلك أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة فوزه الأول على الزمالك في المواجهة السابعة ضد الأبيض.

وتعرض الزمالك للهزيمة الثانية هذا الموسم في الدوري وتعادل مرة واحدة من تسعة لقاءات هذا الموسم في المسابقة.

سموحة الزمالك في الدوري
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