ناصر ماهر يصنع ويسجل وينهى صيامه.. فيوتشر يهزم البنك الأهلي بهدفين

أنهى ناصر ماهر صياما دام لـ 474 يوما عن التهديف، وقاد فريقه فيوتشر للفوز على البنك الأهلي في الجولة التاسعة من الدوري بنتيجة 2-0.

وتخطى فيوتشر البنك الأهلي في جدول الدوري ليصعد للمركز الثامن بـ 12 نقطة، تاركا البنك الأهلي في التاسع بـ 11 نقطة.

وسجل ماهر أول هدف له في الدوري منذ هدفه مع سموحة في 31 أكتوبر 2020، ضد نادي مصر آنذاك، ليقود فيوتشر للفوز الثالث في الدوري، بعد أن صنع كذلك هدف الفريق الثاني الذي سجله الجناح محمد فاروق.

التشكيل

بدأ علي ماهر المباراة على ملعبه بتشكيل هجومي ضم كل من..

في حراسة المرمى: محمود حمدي

في الدفاع: جوزيف نجويم- محمود مرعي- سعد سمير- عمر كمال

في الوسط: ناصر ماهر- عربي بدر- أحمد رفعت- كريم وليد "نيدفيد"

في الهجوم: أيمن الصفاقسي- صالح شحادة

أما جاء تشكيل البنك الأهلي بقيادة خالد جلال فضم:

في حراسة المرمى: محمود الزنفلي

في الدفاع: إسحاق يعقوبو-محمد أحمد "دبش"- أحمد ياسين

في الوسط: عاصم صلاح- محمود سيد- أحمد سعيد- محمد بسيوني- أسامة إبراهيم

في الهجوم: ناصر منسي- محمد هلال

وصف المباراة

بدأت المباراة بأحداث تشي بنهايتها، حيث تصدى الزنفلي لرأسية خطيرة من صالح شحادة في الدقيقة 7، قبل أن يتصدى لتسديدة أخرى من عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 12.

ولكن في الدقيقة 28، سدد ناصر ماهر تسديدة قوية من لمسة واحدة بباطن القدم سكنت شباك الزنفلي معلنة تقدم فيوتشر.

وحاول البنك الأهلي تعديل النتيجة، عن طريق محمد هلال الذي اخترق وسدد في الدقيقة 32 لكن تسديدته أخطأت المرمى، قبل أن يسدد إيزاكو يعقوبو في جسد مدافعي فيوتشر بعد تشتيت خاطئ من سعد سمير.

وفي الشوط الثاني، تصدى الزنفلي لتسديدة قوية من رفعت بعد مراوغة على حافة منطقة الجزاء، في الدقيقة 54.

وطرد الحكم محمد دبش مدافع البنك الأهلي بعد عرقلته لناصر ماهر المنفرد بمرمى الزنفلي في الدقيقة 67.

وسدد رفعت كرة الخطأ بشكل رائع، لكن الزنفلي تصدى للكرة بشكل رائع.

صمود البنك الأهلي لم يستمر، حيث استغل محمد فاروق تمريرة ناصر ماهر التي وضعته في انفراد تام بالزنفلي، ليسجل الهدف الثاني ويكتب الانتصار لفيوتشر.