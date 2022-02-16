انتهت ليلة الأبطال - سالزبورج (1)-(1) بايرن ميونيخ
الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 21:44
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريد بول سالزبورج النمساوي ضد بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
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نهاية المباراة بالتعادل 1-1
ق 89: جووووووووووووول كومان والتعادل
بايرن يهدر فرصة خطيرة للتعادل أمام المرمى
نهاية الشوط الأول بتقدم سالزبورج بهدف دون رد
ق 24: الهدف الثاني يضيع على أصحاب الأرض من بريندين أرونسون
ق 21: جووووول تشوكوبويكي أدامو يسجل الهدف الأول في بايرن
ق 12: نزول تشوكوبويكي أدامو بدلا من أوكافور الذي تعرض للإصابة
انطلاق المباراة
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