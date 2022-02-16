إنبي لـ في الجول: إصابة حلمي طولان في الركبة خلال مواجهة فاركو

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي، عن إصابة مدرب الفريق حلمي طولان في الركبة، خلال مواجهة الفريق ضد فاركو.

وقال محمد لـ FilGoal.com: "تعرض حلمي طولان المدير الفني للفريق لإصابة بالتواء في الركبة خلال مواجهة الفريق ضد فاركو".

وأردف "طولان انزلق وسقط بركبته على رخام استاد الإسكندرية أثناء قيامه من على دكة البدلاء لتوجيه الفريق، وتوجه الفريق للقاهرة فيما توجه طولان لمركز أشعة في القاهرة للاطمئنان على ركبته".

وطالب محمد بتعديل دكة استاد الإسكندرية، التي تتطلب الصعود درجتين للخروج منها إلى الملعب.

رد فاركو على خسارته من إنبي في كأس الرابطة بثنائية بالفوز في الجولة التاسعة من الدوري المصري بهدف دون رد.

سجل هدف اللقاء الوحيد: أحمد مودي من ركلة جزاء.

وارتقى فاركو للمركز الخامس برصيد 15 نقطة من الانتصار الخامس والرابع في آخر 5 مباريات.

وتوقف رصيد إنبي عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر ودون فوز في آخر 4 مباريات.