رفع أثقال - مصر تفوز بتنظيم بطولة إفريقيا للكبار.. وأول نسخة لبطولة الأندية

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 21:33

كتب : FilGoal

محمد إيهاب

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال فوز مصر بتنظيم بطولة إفريقيا للكبار والنسخة الأولى من بطولة الأندية الإفريقية.

وقرر الاتحاد الدولي إقامة بطولة إفريقيا للكبار في الفترة من 10 إلى 19 ديسمبر المقبل.

أما النسخة الأولى من بطولة إفريقيا للأندية فستقام في نفس التوقيت من 10 إلى 19 ديسمبر المقبل.

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وشاركت مصر في بطولة العالم لرفع الأثقال في ديسمبر الماضي بعد انتهاء فترة الإيقاف.

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قد عاقب الاتحاد المصري بالإيقاف لمدة عامين عام 2016، بسبب ثبوت تعاطي 4 لاعبين للمنشطات في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للناشئين.

وثبت مرة أخرى تعاطي بعض الرباعين المصريين للمنشطات خلال دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت قبل عدة شهور في المغرب ومن بينهم سارة سمير الحاصلة على برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

قدمت اللجنة الأولمبية المصرية بطعن لمحكمة التحكيم الرياضية (كاس) ضد القرار بسبب أن واقعة تعاطي الناشئين للمنشطات كانت عام 2016 وإذا تم تنفيذ القرار على الاتحاد المصري وقتها لكان انتهى الإيقاف في الوقت الحالي ومن ثم يحق لمنتخب رفع الأثقال المصري المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 وهو ما لم يحدث.

ولم تشارك مصر في بطولة العالم نسخة 2019 أو أولمبياد طوكيو 2020.

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