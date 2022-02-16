تشكيل دوري الأبطال - بايرن ميونيخ بقوة هجومية ضاربة أمام سالزبورج
الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 21:03
كتب : FilGoal
دفع يوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني بالقوة الضاربة لفريقه في مواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي.
روبرت ليفاندوفسكي
النادي : بايرن ميونيخ
ويلعب بايرن ميونيخ ضد سالزبورج في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
ويغيب عن بايرن ميونيخ مانويل نوير حارس المرمى الذي يعاني من الإصابة.
كذلك ليون جروتسيكا وألفونسو دايفز وجمال موسيالا للإصابة أيضا.
تشكيل بايرن ميونيخ:
المرمى: سفين أولريتش
الدفاع: بينجامين بافارد – نيكلاس زولي – لوكاس هيرنانديز
الوسط: توليسو - جوشوا كيميتش – سيرجي جنابري – توماس مولر
الهجوم: كينجيسلي كومان – روبرت ليفاندوفسكي – ليروي ساني
تشكيل سالزبورج:
حراسة المرمى: فيليب كون
الدفاع: راسموس كريستنسن – عمر سوليت – ماكسيميليان فوبر – أندرياس أولمر
الوسط: محمد كامارا – نيكولاس كابالدو – نيكولاس شايفالد – بريندن آرونسون
الهجوم: نواه أوكافور – كريم أديمي