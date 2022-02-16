تشكيل دوري الأبطال - بايرن ميونيخ بقوة هجومية ضاربة أمام سالزبورج

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 21:03

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - فولفسبورج

دفع يوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني بالقوة الضاربة لفريقه في مواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي.

ويلعب بايرن ميونيخ ضد سالزبورج في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن بايرن ميونيخ مانويل نوير حارس المرمى الذي يعاني من الإصابة.

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كذلك ليون جروتسيكا وألفونسو دايفز وجمال موسيالا للإصابة أيضا.

تشكيل بايرن ميونيخ:

المرمى: سفين أولريتش

الدفاع: بينجامين بافارد – نيكلاس زولي – لوكاس هيرنانديز

الوسط: توليسو - جوشوا كيميتش – سيرجي جنابري – توماس مولر

الهجوم: كينجيسلي كومان – روبرت ليفاندوفسكي – ليروي ساني

تشكيل سالزبورج:

حراسة المرمى: فيليب كون

الدفاع: راسموس كريستنسن – عمر سوليت – ماكسيميليان فوبر – أندرياس أولمر

الوسط: محمد كامارا – نيكولاس كابالدو – نيكولاس شايفالد – بريندن آرونسون

الهجوم: نواه أوكافور – كريم أديمي

بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا سالزبورج
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