تشكيل دوري الأبطال - بايرن ميونيخ بقوة هجومية ضاربة أمام سالزبورج

مباشر ليلة الأبطال – إنتر ميلان ضد ليفربول

تشكيل دوري الأبطال – هجوم ناري لـ إنتر ميلان.. ومحمد صلاح وماني وجوتا يقودون ليفربول

دوناروما: ماما ميا.. مبابي كائن فضائي

بوكيتينو: اعتقدت أن باريديس تسبب في كسر أنفي بسبب ما حدث ضد ريال مدريد

ماذا فعل محمد صلاح أمام إنتر من قبل

كلوب: قائد ليفربول جاهز لمواجهة إنتر

نيمار: فيراتي هو أفضل وسط ملعب لعبت بجواره مع تشافي وإنييستا

كاسيميرو: كنا نعرف إنه ملعب معقد للغاية.. ونطلب الدعم من جماهيرنا منذ الآن