خوان براون: موقف الإسماعيلي صعب وسيظل كذلك لنهاية الدوري.. ولدينا وقت للتحسن

كشف خوان براون المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن صعوبة موقف الدراويش في الدوري وتوقعه استمرار ذلك حتى النهاية.

وشدد براون أن موقف الإسماعيلي سيستمر كذلك حتى نهاية الموسم سواء استمر في منصبه أو رحل وجاء مدرب آخر.

وخسر الإسماعيلي أمام بيراميدز بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري، وتجمد رصيد الدراويش عند 3 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

وقال براون عبر قناة أون تايم سبورتس: "كنا نعلم قبل المباراة صعوبة منافسنا وحاولنا قدر الإمكان منعهم من صناعة الفرص، نجحنا في ذلك بعض الأوقات ولكن فشلنا في أوقات أخرى، وفي النهاية أبارك لفريق بيراميدز على فوزهم".

وأضاف "الصعوبات التي تواجه الإسماعيلي من قبل قدومنا وتولي المسؤولية، وخضنا أول أربع مباريات بدون مهاجم تقريبا".

وتابع براون "حاولنا تحسين الفريق من الناحية الخططية، وأعتقد أننا تحسنا في الجانب الدفاعي ولكن نحتاج بعض الوقت للتطور في الهجوم".

وأوضح المدير الفني للإسماعيلي "لدينا وقت وبالتأكيد سنجلس مع الإدارة وإذا كان هناك طرف بيننا غير راض عما يحدث سننهي ذلك الخلاف بشكل يرضي الطرفين".

وكشف براون "الحقيقة هي أن وضع فريق الإسماعيلي صعب حاليا وسيظل كذلك حتى نهاية المسابقة".

وبالحديث عن منافسة الإسماعيلي على الدوري سابقا قال: "لا أعلم إن كنت محقا أو مخطئا ولكن ما أعلمه أن الفريق في السنوات الأخيرة لم يكن منافسا وكان في مراكز متأخرة وينافس على الهبوط".

وشدد "الموقف صعب وبالتأكيد يمكننا الخروج من شبح دائرة الهبوط ولكن سيبقى الموقف كذلك حتى النهاية سواء كان معي أو مدرب آخر".

واختتم خوان براون تصريحاته "أعلم جيدا تاريخ الإسماعيلي وأعلم أنه فريق كبير وله اسم عظيم ولكن حقيقة الفريق الآن مختلفة تماما".