أجويرو يكشف سبب فشل انضمامه إلى بايرن ميونيخ

كشف سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق سبب عدم إتمام انتقاله إلى بايرن ميونيخ في عام 2007.

وسأل أحد المتابعين، أجويرو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن حقيقة نبأ انتقاله إلى بايرن ميونيخ.

وأجاب المهاجم الأرجنتيني المعتزل حديثا قائلا: "قيل لي إن شخص ما من بايرن جاء لمتابعة مباراة إنديبندينتي ضد إستوديانتيس".

وواصل "لعبت بشكل سيئ جدا في ذلك اليوم وفي النهاية وقع مسؤولو بايرن في حب جوزيه سوسا وقام النادي بضمه".

ولكن يبدو أن خيار ضم جوزيه سوسا لم يكن جيدا إذ أن اللاعب الأرجنتيني خاض مع الفريق البافاري 53 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفين وصنع أربعة.

فيما انتقل أجويرو إلى أتليتكو مدريد ومنه إلى مانشستر سيتي حيث أصبح الهداف التاريخي للنادي الإنجليزي.

وانضم أجويرو مطلع الموسم الجاري إلى برشلونة لكنه اعتزل مجبرا بسبب مشاكل في القلب.