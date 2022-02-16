بيراميدز يهزم الإسماعيلي ويصعد إلى قمة الدوري مؤقتا

نجح بيراميدز في حصد نقاط مواجهة الإسماعيلي بعد التغلب على الدراويش بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وسجل أحمد سامي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 65 من عمر المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 20 نقطة في الصدارة مؤقتا من ثماني مباريات متخطيا الأهلي بفارق نقطة واحدة وللفريق الأحمر مباراة مؤجلة.

أما الإسماعيلي ففشل في تحقيق فوزه الأول في الدوري وتجمد رصيده عند 3 نقاط من تسع مباريات في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

وصف المباراة

وليد الكرتي ورمضان صبحي وإبراهيم عادل أساسيون، وفاجري لاكاي يقود هجوم بيراميدز🔵 عبد الرحمن مجدي أساسي، والثنائي كارميلوا ألجازنزا وييجو فرندناو يقود هجوم الإسماعيلي🟡#في_الدوري pic.twitter.com/MVlCdz5zfU — FilGoal (@FilGoal) February 16, 2022

بدأ اللقاء بسيطرة من فريق بيراميدز على الكرة مع انكماش لاعبي الإسماعيلي.

وشهدت الربع ساعة الأولى سيطرة من لاعبي بيراميدز على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

وباغت عبد الله السعيد دفاعات الإسماعيلي في الدقيقة 13 بتسديدة قوية ولكن أعلى المرمى.

وبعد دقيقتين سدد نبيل عماد دونجا تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت أيضا أعلى المرمى.

وتوالت هجمات فريق بيراميدز مع تماسك دفاعات الإسماعيلي والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وكاد وليد الكرتي أن يفتتح التسجيل من رأسية رائعة ولكن مرت أعلى العارضة بقليل.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من الشوط هجوم متتالي من بيراميدز بحثا عن الهدف الأول.

وأرسل رمضان صبحي عرضية في الدقيقة 45 أخطأ محمد عمار في تقديرها ولكن مرت بجوار القائم إلى ركلة ركنية.

وفي نفس الدقيقة سدد دونجا تصويبة قوية ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لعمر رضوان.

ولم تختلف الأمور كثيرا مع بداية الشوط الثاني واستمرت هيمنة بيراميدز على الكرة مع تراجع لاعبي الإسماعيلي.

وأهدر بيراميدز هدفا محققا في الدقيقة 50 بعد تسديدة من عبد الله السعيد مرت بصورة عرضية وتخطت عمر رضوان حارس مرمى الدراويش ولكن دون أن يلحق بها أي من لاعبي بيراميدز داخل الشباك.

وتألق عمر رضوان في الدقيقة 51 بعد أن أنقذ تسديدة بيراميدز بقدمه وأكملها دونجا بتسديدة قوية ولكن مرت أعلى العارضة.

وواصل عمر رضوان تألقه في الدقيقة 64 بعد التصدي لتسديدة عبد الله السعيد وتحويلها إلى ركلة ركنية.

واستقبل أحمد سامي عرضية عبد الله السعيد من ركلة ركنية وحولها بالركبة داخل شباك الإسماعيلي في الدقيقة 65 ليفتتح بيراميدز أهداف القاء.

ورغم الهدف استمرت سيطرة بيراميدز على الكرة وسط محاولات من الإسماعيلي للسيطرة على الكرة.

وسدد الفاجري لاكاي مهاجم بيراميدز تسديدة قوية في الدقيقة 75 ولكن أنقذها عمر رضوان ببراعة.

وفي أخطر هجمات الإسماعيلي في اللقاء راوغ محمد عبد السميع دفاع بيراميدز وسدد كرة رائعة في الدقيقة 80 ولكن ارتطمت بالقائم الأيسر لشريف إكرامي.

وهدأ اللقاء في العشر دقائق الأخيرة وحافظ بيراميدز على تقدمه حتى النهاية.

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة أمام البنك الأهلي مساء الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة العاشرة، أما الإسماعيلي فيستضيف فريق الجونة يوم الأربعاء.