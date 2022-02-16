وكيله لـ في الجول: جلسة قريبة بين أبو جبل والزمالك للتجديد.. ويريد الاعتزال مع الأبيض

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 19:26

كتب : حامد وجدي

تصدى محمد أبو جبل لركلة ترجيح الكاميرون

كشف سيد مرعي وكيل أعمال محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر عن مستجدات تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

محمد أبو جبل

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال سيد مرعي لـFilGoal.com: "أبو جبل ينتظر عقد جلسة مع إدارة الزمالك ولكن بعد الانتهاء مباريات دوري أبطال إفريقيا المهمة في الوقت الحالي".

وأضاف "الزمالك ينتظره مباراتين هامتين في مجموعات دوري أبطال إفريقيا ضد ساجرادا الأنجولي والوداد المغربي، وبعد الانتهاء منهما سيعقد أبو جبل جلسة مع مسؤولي الزمالك لتجديد تعاقده".

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وأضاف "أبو جبل يرحب بتجديد تعاقده مع الزمالك، كما أنه يريد أن يعتزل بين جدران القلعة البيضاء".

وينتهي تعاقد أبو جبل البالغ من العمر 33 عاما مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

أبو جبل بدأ مسيرته مع إنبي قبل أن ينضم للزمالك عام 2013، ثم رحل عن القلعة البيضاء وانتقل إلى سموحة عام 2017، وعاد مرة أخرى للفريق الأبيض في 2019.

ومع الزمالك فاز أبو جبل بالدوري المصري مرتين وكأس مصر 4 مرات والكونفدرالية الإفريقية مرة والسوبر الإفريقي مرة والسوبر المصري مرة.

ويلعب الزمالك يوم السبت المقبل ضد ساجرادا الأنجولي، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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