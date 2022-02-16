الخطيب: أشكر دولة الإمارات.. برونزية كأس العالم تحققت في ظروف صعبة ومصلحة مصر أولا

وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر لدولة الإمارات على استقبال الفريق خلال بطولة كأس العالم للأندية.

وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على الهلال السعودي بأربعة أهداف دون مقابل.

وقال الخطيب في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم لتوقيع شراكة مع شركة فاليو: "في البداية أود تهنئة جماهير وأعضاء الأهلي وكل محبي النادي بمناسبة الحصول على برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ النادي".

وأضاف "هذا إنجاز جديد للنادي ونحمد الله على تحقيقه خاصة أنه تحقق في ظروف صعبة".

وتابع رئيس الأهلي "أشكر دولة الإمارات الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال كأس العالم للأندية وأهنئهم على نجاح البطولة والتنظيم الرائع".

وكشف الخطيب "حينما علمنا منذ فترة طويلة بتعارض موعد بطولة أمم إفريقيا مع كأس العالم تحركنا بكل قوة في جميع الاتجاهات المشروعة وخاطبنا كاف وفيفا".

وواصل "وقبل ذلك تواصلنا مع الاتحاد المصري لكن في النهاية فوجئنا بتعارض مواعيد البطولتين ولكننا رفعنا شعار مصلحة مصر أولا".

واختتم الخطيب تصريحاته "جماهير الأهلي أول من تساند منتخبات بلادها والنادي الأهلي سيظل الداعم الأول في كل الظروف".