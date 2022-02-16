دوناروما: ماما ميا.. مبابي كائن فضائي

انهال جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان بالإشادة على زميله في الفريق كيليان مبابي بعد هدفه القاتل ضد ريال مدريد.

وفاز سان جيرمان على ريال مدريد أمس الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بفضل هدف قاتل سجله مبابي في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع في المباراة التي أقيمت في ملعب حديقة الأمراء.

وتحدث دوناروما للصحفيين قائلا: "ماما ميا –يا للعجب- مبابي كائن فضائي، إنه من خارج الكوكب".

وواصل "نحن نراه في التدريبات يوميا وهو لا يصدق، لا أعرف ماذا سيفعل الموسم المقبل ولكن كل شيء منوط به ولكننا نستمتع بتواجده معنا كل يوم".

وينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري ولم يقم بتجديده حتى الآن.

وربطت التقارير الصحفية مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد نفسه الموسم المقبل.

وعقب المباراة أكد مبابي أنه لم يتخذ قراره حتى الآن وأنه سيفكر في مستقبله بناهية الموسم.