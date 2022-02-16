بوكيتينو: اعتقدت أن باريديس تسبب في كسر أنفي بسبب ما حدث ضد ريال مدريد

قال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان إنه اعتقد أن لاعب فريقه لياندرو باريديس تسبب في كسر أنفه أثناء الاحتفال بهدف كيليان مبابي القاتل ضد ريال مدريد.

وفاز سان جيرمان على ريال مدريد أمس الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بفضل هدف قاتل سجله مبابي في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع في المباراة التي أقيمت في ملعب حديقة الأمراء.

وتحدث بوكيتينو للصحفيين قائلا: "بعد الهدف شعرت بأمرين، أولهما هو الفرحة".

وأضاف المدرب الأرجنتيني "ثانيهما هو بعد ركض باريديس تجاهي للاحتفال بالهدف فارتطم صدره بأنفي".

وواصل "اعتقدت أنني كسرت أنفسي وناديت على الطبيب وأخبرته بأنني أعتقد أن أنفي تم كسره".

وأكمل "كنت أرتدي تلك الكمامة واعتقدت أن أنفي كُسر، لذا كان لدي شعورين مختلفين، الأول هو الفرحة والثاني الألم في أنفي".

وأشاد مدرب توتنام الأسبق بمبابي وقال: "هو مدهش، لديه موهبة عظيمة".

وأتم "أنا دائما أتحدث عنه بالطريقة ذاتها، لا أجد الكلمات لوصفه هو مدهش".