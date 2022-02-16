بوكيتينو: اعتقدت أن باريديس تسبب في كسر أنفي بسبب ما حدث ضد ريال مدريد

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 18:22

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - باريس سان جيرمان

قال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان إنه اعتقد أن لاعب فريقه لياندرو باريديس تسبب في كسر أنفه أثناء الاحتفال بهدف كيليان مبابي القاتل ضد ريال مدريد.

وفاز سان جيرمان على ريال مدريد أمس الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بفضل هدف قاتل سجله مبابي في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع في المباراة التي أقيمت في ملعب حديقة الأمراء.

وتحدث بوكيتينو للصحفيين قائلا: "بعد الهدف شعرت بأمرين، أولهما هو الفرحة".

أخبار متعلقة
ماذا فعل محمد صلاح أمام إنتر من قبل صاروخ رونالدو في برايتون يصل به لرقمين عظيمين مدافع ليفربول: أتمنى أن نحظى بنهاية سعيدة للموسم

وأضاف المدرب الأرجنتيني "ثانيهما هو بعد ركض باريديس تجاهي للاحتفال بالهدف فارتطم صدره بأنفي".

وواصل "اعتقدت أنني كسرت أنفسي وناديت على الطبيب وأخبرته بأنني أعتقد أن أنفي تم كسره".

وأكمل "كنت أرتدي تلك الكمامة واعتقدت أن أنفي كُسر، لذا كان لدي شعورين مختلفين، الأول هو الفرحة والثاني الألم في أنفي".

وأشاد مدرب توتنام الأسبق بمبابي وقال: "هو مدهش، لديه موهبة عظيمة".

وأتم "أنا دائما أتحدث عنه بالطريقة ذاتها، لا أجد الكلمات لوصفه هو مدهش".

بوكيتينو سان جيرمان ليلة الأبطال ريال مدريد
نرشح لكم
دوناروما: ماما ميا.. مبابي كائن فضائي ماذا فعل محمد صلاح أمام إنتر من قبل كلوب: قائد ليفربول جاهز لمواجهة إنتر نيمار: فيراتي هو أفضل وسط ملعب لعبت بجواره مع تشافي وإنييستا كاسيميرو: كنا نعرف إنه ملعب معقد للغاية.. ونطلب الدعم من جماهيرنا منذ الآن بوكيتينو: كنا الأفضل وسعيد بالأداء أمام ريال مدريد.. ولا يمكن الحديث عن مواجهة العودة مؤتمر أنشيلوتي: مبابي "الأفضل في أوروبا" لا يمكن إيقافه بعد اختياره رجلا لمباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد.. مبابي يتحدث عن مستقبله
أخر الأخبار
أجويرو يكشف سبب فشل انضمامه إلى بايرن ميونيخ 41 ثاتيه | الدوري الألماني
مباشر في الدوري – فيوتشر ضد البنك الأهلي 17 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدوري – فيوتشر بالقوة الضاربة أمام خماسي وسط البنك الأهلي 33 دقيقة | الدوري المصري
بيراميدز يهزم الإسماعيلي ويصعد إلى قمة الدوري مؤقتا 33 دقيقة | الدوري المصري
وكيله لـ في الجول: جلسة قريبة بين أبو جبل والزمالك للتجديد.. ويريد الاعتزال مع الأبيض 33 دقيقة | الدوري المصري
الهلال يعلن الموافقة على حضور 15 ألف مشجع أمام الأهلي 44 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الخطيب: أشكر دولة الإمارات.. برونزية كأس العالم تحققت في ظروف صعبة ومصلحة مصر أولا ساعة | مصر
دوناروما: ماما ميا.. مبابي كائن فضائي ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم