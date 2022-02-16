قذيفة هاني ورائعة السولية ضمن أفضل 5 أهداف في كأس العالم للأندية

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم أفضل 5 أهداف في بطولة كأس العالم للأندية 2021 في أبو ظبي، ومن بينهم هدفين للأهلي.

عمرو السولية النادي : الأهلي الأهلي

واحتل الأهلي المركز الثالث في مونديال الأندية، للمرة الثانية على التوالي بعدما فاز على الهلال السعودي برباعية دون رد.

وبدأ الأهلي مسيرته في كأس العالم للأندية بالفوز على مونتيري المكسيكي بهدف محمد هاني، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام بالميراس البرازيلي.

ومن بين أفضل 5 أهداف في البطولة، جاء هدف محمد هاني في شباك مونتيري، وأيضا هدف عمرو السولية في الهلال السعودي.

وجاء ترتيب أفضل 5 أهداف في البطولة كالآتي:

1- ماتيوس بيريرا لاعب الهلال السعودي ضد الجزيرة الإماراتي

2- عبد الله ديابي لاعب الجزيرة الإماراتي ضد بيراي التاهيتي

3- عمرو السولية لاعب الأهلي ضد الهلال السعودي

4- دودو لاعب بالميراس البرازيلي ضد الأهلي

5- محمد هاني لاعب الأهلي ضد مونتيري المكسيكي

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