اتحاد الكرة يحدد موعد إجراء قرعة دور الـ32 من كأس مصر

أرسل اتحاد الكرة اليوم الأربعاء خطابا إلى أندية الدرجتين الثانية والثالثة التي تشارك في دور الـ32 من كأس مصر يخطرهم خلاله بموعد إجراء مراسم القرعة.

وأشار الخطاب إلى أن قرعة دور الـ32 من كأس مصر ستقام السبت المقبل الموافق 19 فبراير 2022 في تمام الساعة 12 مساء.

ويشارك 18 فريقا من الدرجة الثانية والثالثة في كأس مع تواجد 18 فريقا من الدوري الممتاز.

والأندية المشاركة هي ديروط ولافيينا وحلوان العام والمصرية للاتصالات والداخلية وكفر الشيخ وبني عبيد ومنتخب السويس والمنصورة والمصري بالسلوم وألعاب دمنهور وبنها وبتروجت وأسوان.

ولم تُستكمل مباريات كأس مصر للموسم الماضي ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن مصير المسابقة حتى الآن.

ويعد الأهلي هو حامل لقب المسابقة التي أقيمت بشكل كامل في عام 2020.