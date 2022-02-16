عبد العاطي: صححنا الأخطاء.. استعدنا شخصية الفريق في كأس الرابطة

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 17:47

كتب : أحمد الخولي

مجدي عبد العاطي - المدير الفني لفريق فاركو

يرى مجدي عبد العاطي المدير الفني لفاركو، أن فريقه صحح الكثير من أخطائه في الفترة الماضية، حسبما أوضح في تصريحاته عقب الفوز على إنبي 1-0 في الجولة التاسعة من الدوري.

وقال عبد العاطي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "المباراة قوية من جانب الفريقين، نجحنا في استعادة شخصية الفريق بعد كأس الرابطة".

وأضاف "قمنا بتصحيح بعض الأخطاء التي وقعنا فيها في الفترة الماضية".

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وتابع: "أشكر اللاعبين والجهاز الفني. عقدنا جلسات مع اللاعبين في الفترة الماضية وتعاهدنا على رجوع شخصية الفريق ".

وأتم "نقاط مباراة اليوم مهمة للفريق لأنها تضع الفريق في مركز مميز في الدوري ونسعى للتقدم أكثر وأكثر".

رد فاركو على خسارته من إنبي في كأس الرابطة بثنائية بالفوز في الجولة التاسعة من الدوري المصري بهدف دون رد.

سجل هدف اللقاء الوحيد: أحمد مودي من ركلة جزاء.

وارتقى فاركو للمركز الخامس برصيد 15 نقطة من الانتصار الخامس والرابع في آخر 5 مباريات.

وتوقف رصيد إنبي عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر ودون فوز في آخر 4 مباريات.

فاركو إنبي في الدوري
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