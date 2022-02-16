الفوز الرابع في آخر 5 مباريات.. فاركو ينتصر على إنبي بهدف مودي

رد فاركو على خسارته من إنبي في كأس الرابطة بثنائية بالفوز في الجولة التاسعة من الدوري المصري بهدف دون رد.

سجل هدف اللقاء الوحيد: أحمد مودي من ركلة جزاء.

وارتقى فاركو للمركز الخامس برصيد 15 نقطة من الانتصار الخامس والرابع في آخر 5 مباريات.

وتوقف رصيد إنبي عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر ودون فوز في آخر 4 مباريات.

التشكيل

بدأ شكري نجيب لأول مرة بقميص فاركو في الدوري المصري مجاورا عمرو جمال.

بينما قاد النيجيري جون إيبوكا هجوم إنبي وجاوره جرجس مجدي.

عمرو جمال يقود هجوم فاركو وجون إيبوكا يقود هجوم إنبي 🌟⚽️#في_الدوري pic.twitter.com/SPsfWJ25T7 — FilGoal (@FilGoal) February 16, 2022

وصف المباراة

الدقائق الأولى من عمر اللقاء لم تعرف أي خطورة على مرمى الفريقين.

وفي الدقيقة 23 سدد وليد فرج كرة قوية في الشباك الخارجية.

وكاد شكري نجيب أن يسجل الهدف الأول مع فاركو لكن تسديدته تصدى لها عبد العزيز البلعوطي. في الدقيقة 31.

وقبل نهاية الشوط الأول سدد عمرو جمال كرة قوية مرت أعلى العارضة بعد عرضية من شكري نجيب.

في الشوط الثاني بدأ إنبي تهديد مرمى فاركو برأسية من إبراهيم القاضي مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 52.

وتحصل شكري نجيب على ركلة جزاء بعدما أرسل عرضية ارتطمت بيد مروان داوود ظهير إنبي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 66.

انبرى للركلة أحمد مودي وسددها بنجاح على يسار الحارس مسجلا هدف التقدم لفاركو.

وكاد جون إيبوكا أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 73 بعد متابعة لتسديدة مرتدة من يد محمد صبحي لكن كرة النيجيري ارتطمت بالعارضة.

الدقائق الأخيرة لم تشهد أي جديد لتنتهي المباراة بفوز رابع لفاركو في آخر 5 مباريات بالدوري.