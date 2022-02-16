تشكيل الدوري - مواجهة خاصة بين "دونجا" الإسماعيلي وبيراميدز

يبدأ عبد الله السعيد ورمضان صبحي في خط وسط بيراميدز أمام الإسماعيلي في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

بينما يقود الأرجنتيني دييجو فيرناندو دوريجاراي هجوم الإسماعيلي.

وتشهد المباراة مواجهة خاصة بين "دونجا"، محمد عبد العاطي من جهة الإسماعيلي ونبيل عماد من بيراميدز.

وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: حسين السيد – أسامة جلال – أحمد سامي – حسين السيد

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – وليد الكرتي

أمامهما: إبراهيم عادل – عبد الله السعيد – رمضان صبحي

الهجوم: فاجري لاكاي

وجاء تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: عمر رضوان

الدفاع: عصام صبحي - محمد عمار - محمد هاشم - محمد دسوقي

الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد عادل

أمامهما: محمد مخلوف - عبد الرحمن مجدي - كارميلوا ألجازنزا

الهجوم: دييجو فرندناو

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط من 8 مباريات.

فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 17 نقطة من 7 مباريات.