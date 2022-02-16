بيسيرو يصف رحيله عن الأهلي بغلطة العمر

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 16:19

كتب : FilGoal

الاهلى و حرس الحدود بيسيرو سيد عبد الحفيظ

وصف جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي السابق رحيله عن الفريق في موسم 2015-2016 من أجل تولي قيادة بورتو بغلطة العمر.

في منتصف يناير 2016 رحل البرتغالي بيسيرو فجأة عن الأهلي وتولى تدريب بورتو في اليوم التالي.

وقال بيسيرو في حواره مع جريدة الاتحاد الإماراتية: "الرحيل من الأهلي كان خطأ العمر، لم يكن يتوجب علي الرحيل، ولو عاد بي الزمن لبقيت، لكن بورتو كان يضغط علي بشدة ويطلب مني القدوم".

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وأضاف "بورتو هو أكبر فريق في بلدي البرتغال، وافقت على طلبه لكن لم يكن بورتو بأفضل أحواله وقتها كما هو الآن، وكان يتوجب علي البقاء مع الأهلي".

وواصل "ما حققه بيتسو موسيماني مدرب الأهلي مع الفريق أمر ممتاز للغاية، لقد حقق كل ما يمكنه القيام به، فاز بالألقاب القارية والمحلية وحصد برونزية كأس العالم للأندية مرتين متتاليتين".

وأكمل مدرب منتخب فنزويلا السابق "حتى مع خسارة لقب الدوري في الموسم الماضي لصالح الزمالك، فإن موسيماني قادر على الفوز به مجددا".

وأتم "أما بالنسبة للضغوطات التي يعاني منها موسيماني رغم كل ما حققه، فهذا الأمر يعود إلى أن قدر مدرب الأهلي أن يكون دائما تحت الضغط، ودائما مطالب بالانتصارات وتحقيق الأفضل".

بيسيرو كان في طريقه لقيادة منتخب نيجيريا قبل أن يتراجع الاتحاد النيجيري عن الاتفاق.

فقد أوضح الاتحاد النيجيري لكرة القدم في بيان رسمي قبل أيام عدم إتمام اتفاقه مع بيسيرو لتولي القيادة الفنية للمنتخب والإبقاء على أوجوستين إيجوافين كمدرب دائم.

وكانت نيجيريا أقالت جيرنت روهر قبل أيام من انطلاق كأس أمم إفريقيا 2021 وأعلنت الاتفاق مع بيسيرو على قيادة المنتخب بعد البطولة.

ولكن عقب البطولة وبعد توصية من اللجنة الفنية والتطوير فقد قرر الاتحاد النيجيري الاحتفاظ بإيجوافين كمدرب دائم للنسور الخضراء ويعاونه إيمانويل أمونيكي.

وأشار الاتحاد النيجيري إلى أن قراره بالإبقاء على إيجوافين جاء بعد أداء المنتخب بشكل جيد في أمم إفريقيا وذلك على الرغم من الإقصاء من دور الـ16 على يد تونس.

وعبر الاتحاد النيجيري عن امتنانه لبيسيرو مؤكدا عدم التشكيك في قدراته وأنه ربما يتعاون الطرفين مستقبلا.

ويستعد منتخب نيجيريا لملاقاة غانا في شهر مارس المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

الأهلي جوزيه بيسيرو
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