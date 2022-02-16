لاعب السنغال: اضطررنا لإشراك عامل غرف الملابس والمصور في التدريباب بسبب كورونا

كشف شيخو كواتيه لاعب منتخب السنغال وكريستال بالاس عن اضطرارهم لإشراك المصور وعامل المهمات في تدريبات الفريق أثناء كأس الأمم الإفريقية بسبب النقص العددي الناتج عن الإصابات بفيروس كورونا.

وحقق منتخب السنغال كأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على مصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وتعرضت صفوف منتخب السنغال للعديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال بداية البطولة ودور المجموعات.

وقال كوياتيه في تصريحات للموقع الرسمي لكريستال بالاس: "لقد حظينا ببداية سيئة للغاية، لو نظرت إلى الفريق قبل المباراة الأولى لقد خسرنا 10 لاعبين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا".

وواصل "كان لدينا إصابات في الحراس والدفاع ووسط الملعب والهجوم، كان الأمر كبيرا".

وتابع "في التدريبات قمنا بالتحضير للمباراة باستخدام طاقم العمل وتحديدا المصور وعامل غرف خلع الملابس".

واستمر "عامل غرف خلع الملابس شارك في التدريبات معنا لأننا لم يكن لدينا عدد كافي، لقد كان يلعب كظهير أيسر لأننا كنا نحتاج إلى تطبيق بعض العمل التكتيكي".

وأردف "أول مباراتين لعبناهم بتلك الطريقة ولم يكن الوضع سهلا، ولكن في المباراة الثالثة عاد جميع اللاعبين".

وأضاف "لقد سجلنا هدفا واحدا في دور المجموعات بالكامل وكان من ركلة جزاء وقال الجميع إن منتخب السنغال سيء للغاية ولكن اعتقد أن هذا ساعدنا".

وأتم "تخيل أن تفوز بالمباراة الأولى ثم الثانية وقال الجميع، أنظروا إلى السنغال ولكن لم يكن أحد ينتظر أي شيء منا في تلك البطولة، بعد ثلاث مباريات الجميع قال أن السنغال لن تفوز بأي شيء وسنذهب للمنزل سريعا".

ويلعب منتخب السنغال في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 أمام مصر في يومي 25 و28 مارس المقبلين.