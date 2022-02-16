تقارير: يوفنتوس يستعد لبيع لاعبه من أجل التعاقد مع زانيولو

كشفت صحيفة توتوسبورت الإيطالية عن رغبة يوفنتوس في التعاقد مع نيوكلو زانيولو لاعب روما خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقا لتوتوسبورت فإن إدارة يوفنتوس ترغب في تقديم عرض لضم زانيولو خلال الصيف المقبل على الرغم من تأكيدات مورينيو على أن اللاعب لن يرحل عن الفريق طالما كان هو مدرب روما.

ولكن إدارة يوفنتوس تأمل في أن يقتنع روما ومورينيو بتغيير رأيهما في حال رفعت العرض المادي.

وتعرف إدارة يوفنتوس إنها إذا أراضت تقديم عرض مغري لضم زانيولو فيجب عليها أن تضحي بلاعب آخر لتمويل الصفقة مثل ويستون مكيني لاعب وسط الملعب الأمريكي وهو الذي تستعد الإدارة لتسويقه بالفعل.

وفقا للتقارير فإن ماكيني قد جذب بالفعل أنظار بعد الأندية التي ترغب في ضمه خصوصا أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرف إدارة يوفنتوس بأنها ستجد منافسة قوية على ضم اللاعب صاحب الـ 22 عاما والذي ترغب الفرق الأخرى أيضا في ضمه مثل ليفربول ومانشستر يونايتد.

زانيولو والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين، شارك مع روما منذ بداية الموسم في 28 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف وصناعة خمسة آخرين.