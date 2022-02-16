انتهت في الدوري - فاركو (1) (0) إنبي
الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 14:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو وإنبي في الجولة التاسعة من الدوري المصري.
ويحتل فاركو المركز السابع برصيد 12 نقطة، فيما يحتل إنبي المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.
--
انتهت
ق67: جووول أحمد مودي من ركلة جزاء على يسار الحارس
ق65: ركلة جزاء لفاركو بعد لمسة يد على مروان داوود داخل منطقة الجزاء.
ق 48: تسديدة صاروخية من شكري نجيب تمر بجوار القائم.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 30: لا خطورة على مرمى الفريقين حتى الآن
بداية اللقاء
نرشح لكم
مباشر في الدوري - بيراميدز يستضيف الإسماعيلي عضو المصري: سنتقدم بشكوى بسبب جدول الدوري.. وكيف يجمع عامر حسين بين منصبين؟ تشكيل الدوري - مواجهة خاصة بين "دونجا" الإسماعيلي وبيراميدز تشكيل الدوري - شكري نجيب يجاور عمرو جمال في هجوم فاركو.. وإيبوكا يقود إنبي أبو عبلة يكشف موعد عودة بيرسي تاو للتدريبات الجماعية خبر في الجول - الشناوي خارج حسابات الأهلي أمام الهلال السوداني صلاح محسن يبدأ التأهيل للتعافي من جراحة مشطية القدم مرتضى: اجتماع بين شقيق بنشرقي وأمير للتجديد.. وهل يلعب عبد الله جمعة كظهير أيمن؟
أخر الأخبار
بيسيرو يصف رحيله عن الأهلي بغلطة العمر 50 دقيقة | مصر