تشكيل الدوري - شكري نجيب يجاور عمرو جمال في هجوم فاركو.. وإيبوكا يقود إنبي
الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 14:04
كتب : FilGoal
يبدأ شكري نجيب لأول مرة بقميص فاركو في الدوري المصري ضد إنبي في الجولة التاسعة عقب انضمامه قادما من الإسماعيلي في سوق الانتقالات الشتوية.
ويجاور شكري نجيب، عمرو جمال في هجوم فاركو.
بينما يقود النيجيري جون إيبوكا هجوم إنبي ويجاوره جرجس مجدي.
تشكيل فاركو:
حراسة المرمى: محمد صبحي
الدفاع: أحمد مودي – رامي صبري – عبد الله بكري
الوسط: جابر كامل – محمود حمادة – محمود عماد – وليد علي - جيفرسون
الهجوم: شكري نجيب – عمرو جمال
تشكيل إنبي:
حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي
الدفاع: علي فوزي – إبراهيم يحيى – إبراهيم القاضي – مروان داوود
الوسط: مصطفى شلبي - صلاح ريكو – محمد إسماعيل – أحمد العجوز
الهجوم: جرجس مجدي – جون إيبوكا
ويحتل فاركو المركز السابع برصيد 12 نقطة، فيما يحتل إنبي المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.