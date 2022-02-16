كلوب: قائد ليفربول جاهز لمواجهة إنتر

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن الإصابة التي تلقاها جوردن هندرسون في لقاء بيرنلي الأخير لن تحرمه من مواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفا على إنتر في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "هندرسون بخير، لقد تعرض لكدمة في ركبته".

وأضاف "لم يخض حصة تدريبية طويلة يوم الثلاثاء. لكنها ليست إصابة كبيرة أو ما إلى ذلك".

وأتم "لقد عاد قبل أسبوع تقريبا، هناك جرح في ركبته، ولكنه بخير".

وتقام مباراة الإياب في ملعب أنفيلد يوم 8 مارس المقبل.

صلاح ورفاقه يصطدمون بإنتر في طريقهم نحو اللقب الغالي، وإنتر يريد إعادة إنجاز موسم 2009/10 وعبور ليفربول من أجل الظفر باللقب الغائب 🌟⚽️ الفريقان لعبا سويا في 4 مباريات سابقة، حقق الريدز الفوز في 3 مباريات مقابل انتصار للأفاعي🔴🔵 من ينتصر الليلة؟ 🤔 pic.twitter.com/8Y0tng2XrP — FilGoal (@FilGoal) February 16, 2022

وفي الدوري الإنجليزي يتأخر ليفربول عن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي بفارق 9 نقاط لكنه يملك مباراة مؤجلة.

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