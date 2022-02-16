ماني: هذا ما دار بيني ومحمد صلاح منذ عودتي لـ ليفربول.. وموقفنا من صدام التصفيات

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 12:51

كتب : محرر في الجول

صلاح - ماني

كشف السنغالي ساديو ماني تفاصيل حديثه مع محمد صلاح حول كأس أمم إفريقيا بعد لقاءهما في صفوف ليفربول، وأوضح أنهما لم يتحدثا عن مواجهة تصفيات كأس العالم بين مصر والسنغال حتى الآن.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

منتخب السنغال حصد كأس أمم إفريقيا على حساب نظيره المصري بركلات الترجيح، ويصطدم المنتخبان الشهر المقبل في الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022.

وقال ماني في تصريحات مصورة: "أنا ومحمد صلاح لم نتحدث عن مواجهة تصفيات كأس العالم حتى الآن".

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وأضاف "أعتقد أنني ما زلت استمتع بالتتويج بكأس أمم إفريقيا، لكن مواجهة تصفيات المونديال مهمة للغاية وتعني الكثير بالنسبة لي ولشعب السنغال".

وتابع "إذا تمكنا من التأهل فهذا مهم جدًا بالنسبة لي ولزملائي في الفريق ولبلادي لأنها منافسة ضخمة حقا، وهو حلم لأي لاعب كرة قدم".

وشدد ماني "سنفعل كل شيء من أجل التأهل للمونديال، سنكون مستعدين جيدا لذلك ونفعل كل ما في وسعنا للفوز بتذكرة التأهل لأنه أمر مهم للغاية".

وأوضح النجم السنغالي أنه لم يتحدث باستفاضة عن لقاء نهائي أمم إفريقيا مع زميله المصري حتى الآن.

وواصل "لن تصدقوني، حتى الآن لم نتحدث عن نهائي أمم إفريقيا، لأنني أعلم أنه يشعر بالإحباط حتى الآن، وأنا أحترم ذلك".

واستمر "تذكرنا سويا أمس ما حدث في لقطة ركلة الجزاء فقال لي صلاح (لماذا أتيت لرؤية حارس المرمى؟) وفقلت له لأنك كنت تتحدث معه وأنا متأكد من أنك ستلعب لعبة ذهنية، لذا حاولت أن ألعب ألعاب العقل أيضا".

وأردف "رأيته يتحدث وأنا متأكد من أنه لم يقل للحارس أي شيء، لذا أردت أن أضيف شيء من المتعة على الأمر، فقلت له فلتخبره إنني سأضعها في في الجانب الأيمن".

وأتم لاعب ساوثامبتون السابق "كنا نتحدث عن هذا بالأمس وضحكنا عليه كثيرا، فقد كانت لقطة مضحكة للغاية".

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