نيمار: فيراتي هو أفضل وسط ملعب لعبت بجواره مع تشافي وإنييستا

أشاد نيمار لاعب باريس سان جيرمان بزميله في الفريق ماركو فيراتي، وقارنه بزميليه السابقين في برشلونة تشافي وإنييستا.

وفاز باريس سان جيرمان على ريال مدريد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال نيمار في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: "كنت أعرف أن فيراتي لاعبا ممتازا ولكنني لم أكن ألاحظ بأنه كان مذهلا للغاية".

وأضاف "هو عبقري وواحد من أفضل لاعبي وسط الملعب الذين لعبت بجوارهم مع تشافي وإنييستا".

وقدم فيراتي مباراة رائعة جعلت وسط ملعب باريس سان جيرمان يتفوق على ريال مدريد في معظم أوقات المباراة.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب يوم 8 مارس على ملعب سانتياجو برنابيو.