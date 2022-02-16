أبو عبلة يكشف موعد عودة بيرسي تاو للتدريبات الجماعية

يواصل بيرسي تاو لاعب الأهلي استكمال برنامجه التأهيلي خلال الأيام المقبلة للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية.

ويستعد الأهلي للقاء الهلال في الخرطوم في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

ويؤدي بيرسي تاو برنامجا تأهيليا بالقاهرة بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق في مباراة الهلال السوداني.

وقال أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي عبر الموقع الرسمي: "بيرسي تاو سيواصل البرنامج التأهيلي المُحدد له؛ لتجهيزه للتدريبات الجماعية، ومن ثم المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة".

وأوضح أبو عبلة أن بيرسي تاو سينتظم في التدريبات الجماعية عقب مباراة الهلال السوداني.

وتعرض بيرسي تاو للإصابة أمام سموحة في كأس الرابطة وبسببها غاب عن المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويسافر الأهلي إلى السودان عصر اليوم لمواجهة الهلال الجمعة المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صنداونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.