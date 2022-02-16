خبر في الجول - الشناوي خارج حسابات الأهلي أمام الهلال السوداني

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 11:58

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي

الأهلي دوري أبطال إفريقيا محمد الشناوي الهلال السوداني
نرشح لكم
مباشر في الدوري - فاركو (0) (0) إنبي.. بداية اللقاء تشكيل الدوري - شكري نجيب يجاور عمرو جمال في هجوم فاركو.. وإيبوكا يقود إنبي أبو عبلة يكشف موعد عودة بيرسي تاو للتدريبات الجماعية صلاح محسن يبدأ التأهيل للتعافي من جراحة مشطية القدم مرتضى: اجتماع بين شقيق بنشرقي وأمير للتجديد.. وهل يلعب عبد الله جمعة كظهير أيمن؟ مواعيد مباريات الأربعاء 16 فبراير 2022.. الدوري المصري وأبطال أوروبا عودة: علاقتي بـ المحلة رائعة.. والشيمي أهدر مثل ميسي أحمد ناجي: سامي ليس مدربا نمطيا.. وشهادتي مجروحة في الهاني سليمان
أخر الأخبار
مدرب الهلال لـ في الجول: مواجهة الأهلي ليست جيدة في هذا الوقت.. ونفتقد لمهاجمنا 22 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تحقيق في الجول - نظام دوري الدرجة الثانية الجديد بين "مشروع عشوائي" و"قرار تأخر كثيرا" 27 دقيقة | تقرير في الجول
تقارير: يوفنتوس يستعد لبيع لاعبه من أجل التعاقد مع زانيولو 32 دقيقة | الدوري الإيطالي
أرقام مميزة تنتظر محمد صلاح أمام إنتر 34 دقيقة | المحترفون
مباشر في الدوري - فاركو (0) (0) إنبي.. بداية اللقاء 41 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدوري - شكري نجيب يجاور عمرو جمال في هجوم فاركو.. وإيبوكا يقود إنبي ساعة | الدوري المصري
رانجنيك: رونالدو قدم أفضل أداء له خلال الأسابيع الأخيرة.. وهكذا اختلف الأداء في الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - معلول لم يستكمل المران.. واختبار طبي في السودان ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم