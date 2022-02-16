صلاح محسن يبدأ التأهيل للتعافي من جراحة مشطية القدم

يبدأ صلاح محسن التأهيل من اليوم بشكل تدريجي للتعافي من الجراحة التي أجراها في مشطية القدم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

صلاح محسن النادي : الأهلي الأهلي

وتعرض صلاح محسن للإصابة في مواجهة الجونة بكأس الرابطة المصرية، وأجرى على إثرها جراحة تسببت في غيابه عن المشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي عبر الموقع الرسمي: "صلاح محسن بدأ البرنامج التأهيلي من اليوم بشكل تدريجي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق".

وأوضح أبو عبلة "صلاح محسن كان يعاني من كسر في مشطية وجه القدم، ولذلك احتاج للتدخل الجراحي الذي تم إجراؤه بنجاح".

وخضع صلاح محسن لجراحة تثبيت مشطية القدم مؤخرا في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكان صلاح محسن قد انضم للأهلي في 2018 قادما من صفوف إنبي وقضى موسم على سبيل الإعارة مع سموحة قبل العودة إلى الأهلي مرة أخرى.

وشارك محسن بقميص الأهلي في 69 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 16 هدفا وصناعة هدفين آخرين.

ويستعد الأهلي للقاء الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.