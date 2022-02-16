بيلد: "الموت للخنازير البافارية القذرة".. تهديدات بالقتل لثلاثي بايرن ميونيخ

فتحت الشرطة الألمانية تحقيقا حول رسالة يُزعم أنها تحتوي تهديدا بالقتل لروبرت ليفاندوفسكي ومانويل نوير وسيرجي جنابري ثلاثي بايرن ميونيخ الألماني.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية فأن نادي سان باولي –أحد أندية الدرجة الثانية- تلقى رسالة الشهر الماضي وأبلغ بها الشرطة في مدينة هامبورج.

ووفقا لمعلومات الصحيفة الألمانية فأن محتوى الرسالة: "أنقذ الدوري وأنقذ كرة القدم، النار والموت للخنازير البافارية القذرة".

وأضاف التقرير أن الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي ومانويل نوير وسيرجي جنابري، مهدد بالقتل.

وقال فلوريان أبينسيث المتحدث باسم شرطة هامبورج لـ "بيلد": "نحقق في الاشتباه في وجود تهديد وتعطيل للسلم العام من خلال التهديد بارتكاب جرائم جنائية. نحن ندرس الخلفية".

وسُلمت الرسالة إلى مكتب الشرطة الجنائية بالولاية في هامبورج، وتُفحص بحثا عن بصمات الأصابع وآثار الحمض النووي.

كما تم إبلاغ الاتحاد الألماني لكرة القدم، بوجود تهديدات تستهدف حكام الدوري الألماني.

ويلتقي بايرن ميونيخ اليوم مع ريد بول سالزبورج النمساوي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ومن ثم سيستضيف جروتر فوريث في الجولة 23 من الدوري الألماني يوم الأحد المقبل.

ويحتل البافاري ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بفارق 6 نقاط عن بوروسيا دورتموند، بعدما خسر في الجولة الماضية من بوخوم 4-2.