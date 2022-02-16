بيلد: "الموت للخنازير البافارية القذرة".. تهديدات بالقتل لثلاثي بايرن ميونيخ

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 11:33

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي - جنابري - بافار

فتحت الشرطة الألمانية تحقيقا حول رسالة يُزعم أنها تحتوي تهديدا بالقتل لروبرت ليفاندوفسكي ومانويل نوير وسيرجي جنابري ثلاثي بايرن ميونيخ الألماني.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية فأن نادي سان باولي –أحد أندية الدرجة الثانية- تلقى رسالة الشهر الماضي وأبلغ بها الشرطة في مدينة هامبورج.

ووفقا لمعلومات الصحيفة الألمانية فأن محتوى الرسالة: "أنقذ الدوري وأنقذ كرة القدم، النار والموت للخنازير البافارية القذرة".

أخبار متعلقة
مستغلا تعثر بايرن.. دورتموند يضرب يونيون برلين بثلاثية ويقلص الفارق مع الصدارة ناجلزمان: مدافع بايرن تخطى مرحلة الخطر.. حالته في تحسن ملحوظ بايرن يعلن إصابة نجمه الشاب بفيروس كورونا بوخوم يصعق بايرن ميونيخ برباعية ويهدي دورتموند فرصة تقليص الفارق

وأضاف التقرير أن الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي ومانويل نوير وسيرجي جنابري، مهدد بالقتل.

وقال فلوريان أبينسيث المتحدث باسم شرطة هامبورج لـ "بيلد": "نحقق في الاشتباه في وجود تهديد وتعطيل للسلم العام من خلال التهديد بارتكاب جرائم جنائية. نحن ندرس الخلفية".

وسُلمت الرسالة إلى مكتب الشرطة الجنائية بالولاية في هامبورج، وتُفحص بحثا عن بصمات الأصابع وآثار الحمض النووي.

كما تم إبلاغ الاتحاد الألماني لكرة القدم، بوجود تهديدات تستهدف حكام الدوري الألماني.

ويلتقي بايرن ميونيخ اليوم مع ريد بول سالزبورج النمساوي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ومن ثم سيستضيف جروتر فوريث في الجولة 23 من الدوري الألماني يوم الأحد المقبل.

ويحتل البافاري ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بفارق 6 نقاط عن بوروسيا دورتموند، بعدما خسر في الجولة الماضية من بوخوم 4-2.

بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي جنابري نوير
نرشح لكم
مرموش قد يشارك أمام بوخوم مستغلا تعثر بايرن.. دورتموند يضرب يونيون برلين بثلاثية ويقلص الفارق مع الصدارة ناجلزمان: مدافع بايرن تخطى مرحلة الخطر.. حالته في تحسن ملحوظ بوخوم يصعق بايرن ميونيخ برباعية ويهدي دورتموند فرصة تقليص الفارق لايبزج يعبر كولن بثلاثية ويرتقى للمركز الرابع في الدوري الألماني شتوتجارت يعلن إصابة عمر مرموش بـ كورونا مدرب شتوتجارت: مرموش متحفز للغاية وجاهز لخوض المباريات بايرن يعلن إصابة نجمه الشاب بفيروس كورونا
أخر الأخبار
قذيفة هاني ورائعة السولية ضمن أفضل 5 أهداف في كأس العالم للأندية دقيقة | كأس العالم للأندية
اتحاد الكرة يحدد موعد إجراء قرعة دور الـ32 من كأس مصر 13 دقيقة | مصر
عبد العاطي: صححنا الأخطاء.. استعدنا شخصية الفريق في كأس الرابطة 20 دقيقة | الدوري المصري
وصول بعثة الأهلي إلى السودان لمواجهة الهلال 21 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الفوز الرابع في آخر 5 مباريات.. فاركو ينتصر على إنبي بهدف مودي 55 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - بيراميدز (0)-(0) الإسماعيلي.. رأسية الكرتي أعلى العارضة 59 دقيقة | الدوري المصري
عضو المصري: سنتقدم بشكوى بسبب جدول الدوري.. وكيف يجمع عامر حسين بين منصبين؟ ساعة | الدوري المصري
تشكيل الدوري - مواجهة خاصة بين "دونجا" الإسماعيلي وبيراميدز ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم