كاسيميرو: كنا نعرف إنه ملعب معقد للغاية.. ونطلب الدعم من جماهيرنا منذ الآن

طلب كارلوس كاسيميرو لاعب ريال مدريد من الجماهير الدعم قبل مباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان.

وفاز باريس سان جيرمان على ريال مدريد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال كاسيميرو في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: "لقد كانت مباراة جيدة جدا، الفريقان لديهما جودة عالية ولكننا افتقرنا للخروج بشكل جيد في الهجمات المرتدة".

واستمر "كنا نعلم بأنه ملعب معقد للغاية، لقد ضغطوا كثيرا ولديهم جودة عالية ومع العمل حتى النهاية تمكنوا من تحقيق الفوز".

وتابع "لقد عانينا وعمل الفريق بأكمله وكلن هذه هي كرة القدم تعتمد على التهديف، لقد عملنا بشكل جيد ولكننا افتكرنا للكرة وفي النهاية من يسجل هو من يفوز".

وأضاف "غيابي عن مواجهة الإياب؟ دائما ما نتحدث عن فريق ليحقق البطولات، وبغض النظر من سيلعب بدلا مني سيبذل ما بوسعه ، ومن الآن نطلب الدعم من جماهيرنا في سانتياجو برنابيو، ونريد أن نلاحظ دعم الجميع لنا".

وتلقى كل من كاسيميرو وفيرلان ميندي بطاقتان صفراويتان ستجعلهما يغيبا عن مباراة الإياب التي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو

وأتم "مبابي؟ لقد سئمنا الحديث كمحبين لكرة القدم، إذ أنه من السهل التحدث عن لاعب يتمتع بجودة عالية وموهبة كبيرة مثله".

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب يوم 8 مارس على ملعب سانتياجو برنابيو.