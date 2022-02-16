مرتضى: اجتماع بين شقيق بنشرقي وأمير للتجديد.. وهل يلعب عبد الله جمعة كظهير أيمن؟

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 11:08

كتب : FilGoal

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

أوضح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الفريق يهمه أكثر من الشرط الجزائي الخاص بـ باتريس كارتيرون المدير الفني، وتحدث عن تجديد عقود اللاعبين.

وخسر الزمالك أمس من سموحة في الجولة التاسعة من الدوري المصري بنتيجة 2-0.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الحدث اليوم: "أهيئ لكارتيرون كل الأجواء للفوز بالمباريات، كل ما يطلبه الفرنسي مُجاب وقلت في المؤتمر الصحفي أول أمس أنني أدعمه".

أخبار متعلقة
مرتضى يكشف موعد فتح ملفات التجديد وموقف كارتيرون وعمر كمال.. واندهاش بسبب صبحي مرتضى منصور: اللجنة السابقة سبب حصول بوطيب على حكم ضدنا.. ولن نترك حقنا في كهربا لأربع سنوات قادمة.. مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك مرتضى بعد فوزه بانتخابات الزمالك: هذه جمعية عمومية أسطورية.. وسأحضر لقاء بترو أتليتكو

وتابع "أطالب الجماهير ألا تقسو على اللاعبين، هل يلعب عبد الله جمعة كظهير أيمن، وهل يصح أن يجلس 9 لاعبين أساسيين على الدكة؟".

وأضاف "اللاعبون رجال وقفوا وراءهم، وسنأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وحدث اجتماع بين أمير مرتضى وكارتيرون عقب نهاية اللقاء".

وأكمل "لابد أن يعرف المدرب الفرنسي أننا نعلم كل شيء، وإذا كان الشرط الجزائي يضايقه، فأن فريق الزمالك وبطولاته تهمني أكثر 100 مرة".

وتطرق للحديث عن تجديد عقود اللاعبين قائلا: "سيُعقد لقاءً مع شقيق أشرف بنشرقي وأمير مرتضى في المغرب للتجديد، وكذلك سنجدد لطارق حامد ومحمد أبوجبل في الفترة المقبلة".

وأتم «من دفع 40 مليون جنيه نقدا لضم عبدالله السعيد وحينها تبقى في خزانة النادي 180 مليون جنيه، يستطيع أن يضم صفقات جديدة".

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بالتساوي مع الأهلي الذي لديه مباراتين أقل.

الزمالك في الدوري مرتضى منصور
نرشح لكم
مباشر في الدوري - فاركو (0) (0) إنبي.. بداية اللقاء تشكيل الدوري - شكري نجيب يجاور عمرو جمال في هجوم فاركو.. وإيبوكا يقود إنبي أبو عبلة يكشف موعد عودة بيرسي تاو للتدريبات الجماعية خبر في الجول - الشناوي خارج حسابات الأهلي أمام الهلال السوداني صلاح محسن يبدأ التأهيل للتعافي من جراحة مشطية القدم مواعيد مباريات الأربعاء 16 فبراير 2022.. الدوري المصري وأبطال أوروبا عودة: علاقتي بـ المحلة رائعة.. والشيمي أهدر مثل ميسي أحمد ناجي: سامي ليس مدربا نمطيا.. وشهادتي مجروحة في الهاني سليمان
أخر الأخبار
مدرب الهلال لـ في الجول: مواجهة الأهلي ليست جيدة في هذا الوقت.. ونفتقد لمهاجمنا 22 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تحقيق في الجول - نظام دوري الدرجة الثانية الجديد بين "مشروع عشوائي" و"قرار تأخر كثيرا" 27 دقيقة | تقرير في الجول
تقارير: يوفنتوس يستعد لبيع لاعبه من أجل التعاقد مع زانيولو 32 دقيقة | الدوري الإيطالي
أرقام مميزة تنتظر محمد صلاح أمام إنتر 34 دقيقة | المحترفون
مباشر في الدوري - فاركو (0) (0) إنبي.. بداية اللقاء 41 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدوري - شكري نجيب يجاور عمرو جمال في هجوم فاركو.. وإيبوكا يقود إنبي ساعة | الدوري المصري
رانجنيك: رونالدو قدم أفضل أداء له خلال الأسابيع الأخيرة.. وهكذا اختلف الأداء في الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - معلول لم يستكمل المران.. واختبار طبي في السودان ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم