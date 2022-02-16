مرتضى: اجتماع بين شقيق بنشرقي وأمير للتجديد.. وهل يلعب عبد الله جمعة كظهير أيمن؟

أوضح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الفريق يهمه أكثر من الشرط الجزائي الخاص بـ باتريس كارتيرون المدير الفني، وتحدث عن تجديد عقود اللاعبين.

وخسر الزمالك أمس من سموحة في الجولة التاسعة من الدوري المصري بنتيجة 2-0.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الحدث اليوم: "أهيئ لكارتيرون كل الأجواء للفوز بالمباريات، كل ما يطلبه الفرنسي مُجاب وقلت في المؤتمر الصحفي أول أمس أنني أدعمه".

وتابع "أطالب الجماهير ألا تقسو على اللاعبين، هل يلعب عبد الله جمعة كظهير أيمن، وهل يصح أن يجلس 9 لاعبين أساسيين على الدكة؟".

وأضاف "اللاعبون رجال وقفوا وراءهم، وسنأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وحدث اجتماع بين أمير مرتضى وكارتيرون عقب نهاية اللقاء".

وأكمل "لابد أن يعرف المدرب الفرنسي أننا نعلم كل شيء، وإذا كان الشرط الجزائي يضايقه، فأن فريق الزمالك وبطولاته تهمني أكثر 100 مرة".

وتطرق للحديث عن تجديد عقود اللاعبين قائلا: "سيُعقد لقاءً مع شقيق أشرف بنشرقي وأمير مرتضى في المغرب للتجديد، وكذلك سنجدد لطارق حامد ومحمد أبوجبل في الفترة المقبلة".

وأتم «من دفع 40 مليون جنيه نقدا لضم عبدالله السعيد وحينها تبقى في خزانة النادي 180 مليون جنيه، يستطيع أن يضم صفقات جديدة".

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بالتساوي مع الأهلي الذي لديه مباراتين أقل.