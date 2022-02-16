مواعيد مباريات الأربعاء 16 فبراير 2022.. الدوري المصري وأبطال أوروبا

تتواصل إثارة الدوري المصري ودوري أبطال أوروبا لليوم الثاني على التوالي.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز مباريات اليوم الأربعاء الموافق 16 فبراير 2021.

الدوري المصري

في إطار الجولة التاسعة، يلتقي فاركو مع إنبي في الثالثة عصرا وتذاع على أون تايم سبورتس 2.

وفي الخامسة والنصف مساءً، يحل الإسماعيلي ضيفا على بيراميدز وتذاع عبر أون تايم سبورتس 1.

ويلتقي فيوتشر والبنك الأهلي في الثامنة مساءً وتذاع عبر أون تايم سبورتس 2.

دوري أبطال أوروبا

يحل بايرن ميونيخ ضيفا على ريد بول سالزبورج في العاشرة مساءً وتذاع عبر بي إن سبورتس 2 بريميوم.

وفي نفس التوقيت يلتقي إنتر ميلان مع ليفربول وتذاع عبر بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإسباني

وفي لقاء مؤجل من الجولة 21 يلتقي أتليتكو مدريد مع ليفانتي في الثامنة مساء وتذاع عبر بي إن سبورتس 1.