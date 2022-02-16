بوكيتينو: كنا الأفضل وسعيد بالأداء أمام ريال مدريد.. ولا يمكن الحديث عن مواجهة العودة

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 00:50

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان وريال مدريد

أعرب ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن سعادته بأداء لاعبيه في مواجهة ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخطف باريس سان جيرمان الفوز في الدقيقة الأخيرة من ريال مدريد بالفوز بهدف كيليان مبابي.

وقال بوكيتينو في تصريحات لراديو مونت كارلو عقب اللقاء: "كنا الأفضل على أرض الملعب".

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وأضاف "واصلنا محاولاتنا على المرمى وقدمنا مباراة جيدة وأنا سعيد بأداء الفريق".

وعن لقاء العودة قال: "لا يمكننا الحديث عن هذه المباراة".

واختتم تصريحاته "مباراة الإياب في غضون ثلاثة أسابيع لذلك من الصعب الحديث عنها الآن".

ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على ريال مدريد يوم 9 من شهر مارس المقبل.

ويحتاج ريال مدريد للفوز بفارق هدفين أو أكثر من أجل تحقيق التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وإذا فاز ريال مدريد بفارق هدف واحد يتم اللجوء لشوطين إضافيين بعد إلغاء قاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض حال التعادل.

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