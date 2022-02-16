مؤتمر أنشيلوتي: مبابي "الأفضل في أوروبا" لا يمكن إيقافه

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 00:48

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

شدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن كيليان مبابي صاحب هدف منافسه باريس سان جيرمان المتأخر في شباك الملكي "لا يمكن إيقافه".

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمباراة ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا: "مبابي أوضح أنه أفضل لاعب في أوروبا. لا يمكن إيقافه، لم نسيطر عليه، رغم أن إيدير ميليتاو قدم أداء جيدا".

وأكمل "لدينا القائمة التي يمكن أن تعوض غياب فيرلاند ميندي وكاسيميرو في الإياب. سنلعب مباراة أفضل. لقد لعبنا ضد 11 لاعبا و50 ألفا في المدرجات".

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وشدد "باريس سان جيرمان ضغط علينا بشكل جيد، ولم نكن متحفظين".

وأكمل "المشكلة لم تكن في كريم بنزيمة، المشكلة في إننا لم نصل بالكرات له، أنا متفائل في مباراة الإياب، علينا أن نكون أفضل. إلغاء قاعدة احتساب الأهداف خارج الأرض ستساعدنا".

وأكمل "لقد عانينا، دفاعيا كنا جيدين ولكننا لم نتحلى بالعنف هجوميا ولم نحصل على الكرة".

وأتم "لهذا لم نخلق فرصا، بنزيمة لم يحصل على الفرص، هذا ما حدث، الأمر ليس معقدا".

لم يصمد دفاع ريال مدريد وحارسه المتألق تيبو كورتوا أمام كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، الذي قاد فريقه للفوز بهدف دون رد على الأبيض الملكي.

ونجح سان جيرمان في تحقيق فوزا قاتلا ومثيرا على ريال مدريد في الـ+93، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت بملعب حديقة الأمراء.

ورغم تألق تيبو كورتوا نجم منتخب بلجيكا وحفاظه على نظافة شباكه لمدة 93 دقيقة، إلا أن هذا التألق والصمود لم يكن كافيا أمام مبابي الذي سجل هدفا قاتلا.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 9 مارس في ملعب سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

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